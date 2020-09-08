Петров: все команды "Формулы-1" держат Шварцмана на заметке

"Сейчас в "Формуле-2" идет борьба как раз за место в "Формуле-1". Первая тройка пилотов очень сильная, и остается последний Гран-при, на котором многое будет зависеть от самого Роберта. Тройка соперников у него непростая, тот же Мик Шумахер, эта фамилия на слуху у всех. Роберту сейчас главное - концентрироваться на своей работе и не думать ни о чем", - считает Петров.

"О Шварцмане говорили еще тогда, когда он выступал в "Формуле-3", ехал очень хорошо. И сейчас он один из самых быстрых и разумных пилотов, я уверен, что очередь за ним стоит, но и мест не так много, и конкурентов у Роберта много. Если Мик Шумахер выиграет чемпионат, то стопроцентно попадет в "Формулу-1", а если выиграет Роберт, а Мик станет вторым, то это пока не стопроцентная гарантия для нашего пилота. Но у всех, кто разбирается в скорости, у всех команд "Формулы-1" Роберт на заметке стоит на одном из первых мест", - добавил собеседник агентства.

В прошлом сезоне Шварцман стал победителем "Формулы-3".