Медведев выразил сожаление, что сыграет с Рублевым раньше финала US Open

ТАСС, 8 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев расстроен, что ему придется встретиться с соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение Медведев высказал после победного матча четвертого круга над американцем Фрэнсисом Тиафо. Комментарий россиянина приводит пресс-служба турнира.

"Мне помог ранний брейк, но в начале встречи у меня были ошибки. В четвертьфинале предстоит провести тяжелый матч. Рублев невероятно играет, здорово, что он смог добраться до этой стадии. Однако на корте нет друзей, жаль, что мы встретимся не в финале", - сказал Медведев.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше он дошел до финала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Рублев располагается на 14-й строчке рейтинга АТР, в активе 22-летнего россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. В розыгрыше 2017 года он дошел до четвертьфинала US Open. Это является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем US Open является Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд турнира составляет $53,4 млн.