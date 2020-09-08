Виталий Петров считает, что пилотам "Формулы-1" стоит выйти к болельщикам в Сочи

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пилотам команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" на Гран-при в Сочи стоит выйти к трибунам и пообщаться с болельщиками, ответить на их вопросы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров.

Гран-при в Сочи состоится с 24 по 27 сентября. Этап пройдет в присутствии зрителей, такое решение было принято после согласования со всеми заинтересованными сторонами - правительством РФ, руководством "Формулы-1" и организаторами этапа.

"Думаю, что в связи с коронавирусной историей автограф-сессии в Сочи в этом году не будет, но однозначно сказать пока не могу, этот вопрос решаю не я. Предложил бы такой вариант - чтобы пилоты вышли к трибунам, просто пообщались бы с болельщиками, раз уж гонка у нас пройдет со зрителями, - сказал Петров. - Конечно, я тоже приеду в Сочи, буду комментировать весь этап на "Матч ТВ". У нас запланированы прямые эфиры по три раза в день".

Гран-при России проводится с 2014 года, контракт на проведение гонки в Сочи рассчитан до 2025 года.