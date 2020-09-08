Петров: не вижу сложностей для моего участия в ралли-рейдах и пилотирования "Камазов"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый российский пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Виталий Петров думает над продолжением карьеры и не видит сложностей для участия в ралли-рейдах. Об этом Петров рассказал в интервью ТАСС.

"Думаю о продолжении карьеры. Либо это будет ралли, либо что-то еще. Этот год получился довольно скованным для всех, так что пока думаем, анализируем и смотрим", - отметил Петров.

"Смог бы участвовать в ралли-рейдах? Я не вижу сложностей, чтобы ехать и в ралли-рейдах, и на "Камазах". По сути, это все автоспорт, и тут все возможно", - добавил гонщик.

Петров в "Формуле-1" выступал за "Рено" в 2010-2011 годах, сезон 2012 года он провел в команде "Катерхэм". В 2019 году экипаж SMP Racing в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана".