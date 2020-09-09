Новые надежды. Кто из российских фигуристок-юниорок будет звездой женской одиночки

В Москве завершился первый для России турнир по фигурному катанию после долгой паузы, вызванной коронавирусом, — первенство города среди юниоров. В женском одиночном катании борьба за лидерство развернулась между фигуристками, которые по возрасту не смогут претендовать на попадание в сборную на ближайшие Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Рассказываем о них, а также о других спортсменках, которые в следующем олимпийском цикле могут стать главными звездами мирового фигурного катания. Софья Акатьева, 13 лет Начать с кого-то другого, а не с чемпионки первого турнира после длительного пандемийного застоя, было бы попросту неправильно. Пока что Софья из-за возраста не так заметна среди прочих звезд ледового двоца "Хрустального". Даже во время массового межсезонного переселения из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко слухи про Акатьеву шли заключительным эшелоном, а разговоры в прессе о конкурентоспособности "Хрустального" на фоне происходящего сводились примерно к следующему: нет Трусовой — есть Косторная и Загитова. Нет Косторной — все еще в строю Загитова и Щербакова. Непонятно, что будет с Загитовой — Щербакова и Валиева точно не сдадут позиций. А ведь есть еще Усачева и Хромых.

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Ну а уж если совсем беда — подрастает Акатьева. Это ни в коем случае не следствие каких-то там недостатков. Просто Софье не посчастливилось родиться 7 июля. Появись она на свет неделей ранее, смогла бы по возрасту выйти на международный юниорский уровень уже в этом году, а так придется ждать лишний сезон. Поэтому ставку пока делают на других, хотя на самом деле Акатьева не то чтобы не уступает почти никому из нынешнего топа, а даже превосходит многих из них. Она уже знает, как подавать себя публике, общаться с прессой и прыгать тройной аксель с четверным тулупом за одну программу — убийственное сочетание для женской одиночки, доступное к настоящему моменту лишь американке Алисе Лью. Удивительное хладнокровие и лидерская харизма не оставляют вариантов соперницам на соревнованиях: этот лед — ее и больше ничей. Пока это по большей части визуальный эффект, но, когда Софья добавит в арсенал изучаемый ею четверной сальхов, а судьи начнут ставить ей компоненты повыше (ее артистизм и скольжение уже сейчас провоцируют на сравнения с Косторной), метафора превратится в факт. А фраза "суперзвезда, которая стоит на ковровой дорожке и раздает автографы" из представления образа новой короткой программы Софьи станет ее типичным бытописанием. Елизавета Осокина, 13 лет Если бы первая половина международного юниорского сезона в этом году состоялась, ученица Елены Буяновой могла бы стать ее главным открытием. Уровень, который она продемонстрировала на недавних контрольных прокатах, максимально далек от фраз в духе "долгий простой" и "юниорское катание" — ни следа чего-то подобного в нем не разглядеть. Легчайшие прыжки, разноплановые программы, креативные позиции во вращениях, набор темпа по ходу проката и оригинальные заходы на прыжки, идеально вплетенные в постановку, — с таким набором раньше ехали выигрывать Олимпийские игры, Елизавета же просто собиралась дебютировать по юниорам.

Пока что дебют откладывается — надеемся, лишь до зимы следующего года, то бишь до первенства России. А еще лучше — до этапов Кубка страны, которые начнутся уже совсем скоро — этой осенью. Конкуренция на всех вышеуказанных турнирах будет запредельная, но Осокиной есть чем ответить соперницам. За мощной базой, поставленной ей в казанской школе "Ак Буре" и отшлифованной в ЦСКА, кроются два важнейших личностных качества Елизаветы — исключительная творческая разноплановость, которая для хорошего хореографа все равно что пластилин, и высокий уровень обучаемости. Татьяна Тарасова отмечала, что всего за год тренировок у Буяновой Осокина совершила огромный скачок в развитии. Пожалуй, единственный минус Елизаветы — отсутствие четверных прыжков и тройного акселя, но Буянова говорила, что они уже над этим работают. Вероника Жилина, 12 лет "Я хочу быть олимпийской чемпионкой". На камеру Вероника произносила эту фразу дважды — в интервью "России-1" и на первенстве Москвы. Между первым и вторым видео — что-то около семи лет, но, как видите, с тех пор мало что изменилось. Она по-прежнему совсем еще малышка, все еще немного смущается при виде журналистов. Но при этом твердо знает, чего хочет достичь.

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Что по-настоящему поменялось, так это место проживания и тренерские коллективы. Из Архангельской области — в Москву, к Тутберидзе, затем от нее — к Плющенко. За это время Вероника от просто еще одной перспективной фигуристки перешла в разряд технических индиго, для которых нет ничего невозможного. Сейчас ей всего 12, но она уже владеет двумя видами четверных (тулуп и сальхов), тройным акселем, и, кажется, это совсем не предел. Даже при непочатом крае работы в области второй оценки Жилина на первенстве Москвы уступила Акатьевой не так уж и много — чуть больше 13 баллов с учетом грубой ошибки на каскаде в короткой программе и временном отсутствии в ней же тройного акселя. Что же будет, когда она исправит недочеты и прибавит в скольжении и презентации, — вопрос, на который команда Плющенко ответит, возможно, уже в ближайшее время. Софья Самоделкина, 13 лет Ученица Сергея Давыдова ворвалась в топ самых перспективных фигуристок планеты еще в прошлом сезоне, с ноги распахнув дверь шикарными силовыми прыжками, и в особенности тройными акселями. В этом году на прокатах в Новогорске Софья показала, что триксели на месте, а в дополнение к ним уже спешит четверной сальхов, успешно опробованный ею на тренировках. Все идет к тому, что именно Самоделкина будет самой техничной юниоркой ближайшего времени по сумме всех элементов, а это уже если и не гарантированные победы на всех турнирах, то, во всяком случае, серьезная претензия на это. А ведь Давыдов как-то заговаривал еще и о самом дорогом из ныне известных четверных — лутце…

Загадкой пока остается истинный потенциал артистических способностей фигуристки. На данном этапе его слишком сложно оценить из-за двух причин: 1) Софья уже несколько сезонов подряд катает одни и те же программы; 2) слишком уж велик у нее перекос в сторону прыжковых элементов, из-за чего страдает все остальное. Елизавета Берестовская, 12 лет Еще один технический вундеркинд из группы Давыдова. Елизавета попробовала четверной тулуп в 11-летнем возрасте и спустя год, на все том же первенстве Москвы, смогла собрать элемент в прокате. Пока что без чистого приземления — фигуристка сильно пошатнулась, но все же удержалась на ногах. Судьи понизили уровень прыжка до тройного из-за сильного недокрута, что, впрочем, не умаляет ее смелости и ценного для любого спортсмена желания бороться за каждый элемент. К слову, чистый четверной помог бы Берестовской не только перескочить с третьего места на второе, но и вплотную подобраться к Акатьевой, а это само по себе уже говорит о многом. Аделия Петросян, 13 лет Болельщики пока так и не увидели Аделию в нынешнем сезоне — сказалась травма, из-за которой она не смогла выступить на открытых прокатах и на московском первенстве. Впрочем, еще в прошлом сезоне Петросян громко заявила о себе, причем, в отличие от многих других, не четверными прыжками и тройными акселями, а завораживающей энергетикой абсолютной свободы во время прокатов. Мало кто умеет так раскрепощаться на льду, как Аделия. В будущем это гарантированно принесет ей крепкую вторую оценку, однако для стабильного попадания на пьедестал в условиях жесткой конкуренции ей все же понадобятся прыжки повышенной сложности. И где, как не в группе Тутберидзе, их разучить?

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