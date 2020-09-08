Бегунья Кривошапка пропустит cезон из-за проблем с ахилловым сухожилием

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Бегунья Антонина Кривошапка, имеющая в активе три бронзовые медали чемпионатов мира, не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске из-за болей в ноге и пропустит летний сезон. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Владимир Типаев.

Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Челябинске во вторник, в первый день соревнований в борьбу за награды вступили женщины в беге на 400 метров.