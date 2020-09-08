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Чемпионат России по легкой атлетике

Бегунья Кривошапка пропустит cезон из-за проблем с ахилловым сухожилием

Спортсменка не выступит на чемпионате России в Челябинске
Антонина Кривошапка Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Антонина Кривошапка
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Бегунья Антонина Кривошапка, имеющая в активе три бронзовые медали чемпионатов мира, не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске из-за болей в ноге и пропустит летний сезон. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Владимир Типаев.

Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Челябинске во вторник, в первый день соревнований в борьбу за награды вступили женщины в беге на 400 метров.

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"Антонина Кривошапка из-за проблем с ахиллом не выступит на чемпионате России и пропустит этот летний сезон. Я не могу сказать сейчас, что у нее травма, но мы приняли решение поберечься", - сказал Типаев.

19-20 сентября в Сочи пройдет командный чемпионат России, который станет заключительным национальным турниром летнего сезона.

На чемпионате России - 2019, который проходил в конце июля в Чебоксарах, Кривошапка пробежала 400 метров за 51,25 секунды и выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду в Токио.

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Чемпионат России по легкой атлетике
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