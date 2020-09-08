Бегунья Кривошапка пропустит cезон из-за проблем с ахилловым сухожилием

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Бегунья Антонина Кривошапка, имеющая в активе три бронзовые медали чемпионатов мира, не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске из-за болей в ноге и пропустит летний сезон. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Владимир Типаев.
Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Челябинске во вторник, в первый день соревнований в борьбу за награды вступили женщины в беге на 400 метров.
"Антонина Кривошапка из-за проблем с ахиллом не выступит на чемпионате России и пропустит этот летний сезон. Я не могу сказать сейчас, что у нее травма, но мы приняли решение поберечься", - сказал Типаев.
19-20 сентября в Сочи пройдет командный чемпионат России, который станет заключительным национальным турниром летнего сезона.
На чемпионате России - 2019, который проходил в конце июля в Чебоксарах, Кривошапка пробежала 400 метров за 51,25 секунды и выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду в Токио.