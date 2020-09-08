Четыре выездных матча тюменского "Рубина" в ВХЛ перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 8 сентября. Старт тюменского "Рубина" в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) отложен из-за заражения коронавирусом у представителей команды, четыре выездных матча перенесены. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Рубин" ушел на двухнедельный карантин. Перенесены на более поздние сроки матчи команды с "Химиком", "Рязанью" и санкт-петербургскими клубами "Динамо" и "СКА-Нева", которые должны были состояться 9, 11, 13 и 15 сентября соответственно.

"Старт тюменского "Рубина" в 11-м чемпионате Высшей хоккейной лиги состоится не 9 сентября, как было запланировано календарем соревнований, а позже. Причина - уважительная для нынешнего периода жизни на фоне коронавирусной инфекции. К сожалению, болезнь не обошла стороной "рубиновую" дружину. Команда перешла в режим двухнедельного карантина", - говорится в сообщении.

Следующий матч "Рубин" должен провести также на выезде 23 сентября против ижевской "Ижстали".