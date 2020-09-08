Шкуренев выступит на чемпионате России в отдельных видах из-за подготовки к Олимпиаде

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года десятиборец Илья Шкуренев на стартовавшем во вторник в Челябинске чемпионате России по легкой атлетике не выступит на турнире многоборцев. Как сказал ТАСС старший тренер сборной России Сергей Желанов, спортсмен намерен принять участие только в отдельных легкоатлетических дисциплинах.

"Было принято решение, что Илья на этом чемпионате России не будет выступать на турнире многоборцев, а заявится на соревнования в отдельных видах, - сказал Желанов. - Так, сегодня он будет соревноваться в прыжках в длину и беге на 110 метров с барьерами, затем, возможно, выступит в прыжках с шестом. У спортсмена нет никаких травм, он имеет уже выполненный олимпийский норматив и сейчас целенаправленно готовится к Играм в Токио. Илья в июле-августе качественно отработал на сборах в Новогорске и находится в полном порядке".

В активе Шкуренева есть также золото зимнего ЧЕ-2015, бронзовые награды летних чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов. На ЧМ-2019, который проходил в Катаре, россиянин показал четвертый результат.