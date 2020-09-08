Турнир претендентов по шахматам возобновится в Екатеринбурге 28 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Приостановленный из-за пандемии коронавируса турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге возобновится 28 октября. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский.

"Я с [президентом Международной шахматной федерации] Аркадием Дворковичем на постоянной связи, ему пришла бумага, что готовы проводить [турнир претендентов] с 28 октября по 11 ноября при условии стабильной безопасной для игроков эпидемиологической ситуации", - сказал он.

Симановский добавил, что участников турнира вывозили из Екатеринбурга чартерным рейсом в Амстердам, который стал одним из последних городов до закрытия границ РФ в связи с пандемией коронавируса. Вывозной рейс был организован при участии Дворковича и Симановского.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.