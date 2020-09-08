Кучеров: хоккеисты "Тампы" играют с большой уверенностью в себе

ТАСС, 8 сентября. Игроки "Тампы" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс" сыграли с большой уверенностью в себе. Такое мнение высказал российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, комментарий которого приводится на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

В ночь на вторник "Тампа" разгромила "Айлендерс" со счетом 8:2. Кучеров забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

"Нам пошел на пользу перерыв, - сказал Кучеров. - Мы отдохнули и сегодня вышли на лед голодными до победы, хорошо начали, спецбригады сыграли эффективно. Сейчас мы все играем с большой уверенностью в себе".

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Тампы". Следующий матч команды проведут 10 сентября (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.