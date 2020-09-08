Молодежный чемпионат России по футболу стартует 11 сентября

ТАСС, 8 сентября. Первенство России по футболу среди молодежных команд сезона-2020/21 стартует 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

С этого сезона молодежный чемпионат России будет проходить в новом формате. В турнире помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги сыграют четыре команды академий из Юношеской футбольной лиги. Клубы на первом этапе будут разделены на две группы по 10 команд, на втором этапе по пять лучших команд каждой группы разыграют места с первого по 10-е, пять худших - с 11-го по 20-е.

В прошлом сезоне молодежный чемпионат России не был доигран из-за пандемии коронавируса, победителем было признано лидировавшее на тот момент московское "Динамо".

Также сообщается, что 19 сентября стартует первенство Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). С сезона-2020/21 будут проводиться турниры ЮФЛ-1 (игроки не старше 17 лет) и ЮФЛ-2 (игроки не старше 16 лет), в каждой лиге примут участие по 14 команд. Прошлый сезон стал первым для ЮФЛ, победителем стал московский клуб "Чертаново".