Алаев отметил роль опыта возобновления РПЛ в старте нового сезона молодежного первенства

ТАСС, 8 сентября. Опыт возобновления чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл большую роль в старте нового сезона молодежного первенства и Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, комментарий которого опубликован в Telegram-канале организации.

РФС во вторник объявил о том, что новый сезон в молодежном первенстве стартует 11 сентября, а первые игры ЮФЛ состоятся 19 сентября. В новом сезоне Юношеская футбольная лига будут расширена до двух возрастных дивизионов, в каждом из них сыграют по 14 команд.

"Мы провели большую работу с Роспотребнадзором для того, чтобы получить разрешение на запуск второго сезона Юношеской футбольной лиги и молодежного первенства в новой реальности, - сказал Алаев. - Этот турнир очень важен для развития российского футбола, поэтому для нас было принципиально важно дать ребятам возможность проводить соревновательные игры уже в этом году. Нам также удалось получить разрешение на проведение нового турнира ЮФЛ-2 - это соревнование, которое полностью дублирует Юношескую футбольную лигу, но в ней будут выступать игроки до 16 лет. Это позволит юным футболистам с еще более раннего возраста получить соревновательный опыт в матчах с сильнейшими академиями России".

"Мы благодарны региональным властям и Роспотребнадзору, которые пошли нам на встречу. Отмечу, что огромную роль в этом сыграл наш опыт возобновления Российской премьер-лиги", - добавил генсек РФС, подчеркнув, что при проведении соревнований РФС будет строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечит максимальный уровень безопасности для игроков и болельщиков.

Сезон-2019/20 в молодежном первенстве и ЮФЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. В первом из турниров по итогам 22 туров из 30 запланированных победителем было признано московское "Динамо", отрыв от ставшего вторым ЦСКА составил четыре очка (47 против 43). Победителем первого сезона ЮФЛ стал московский клую "Чертаново", который после 15 туров из 22 запланированных опережал занимавшее второе место "Динамо" на 10 очков (41 против 31).