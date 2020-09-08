FIDE возобновит турнир претендентов, если сочтет эпидемиологическую ситуацию безопасной

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация шахмат (FIDE) примет решение о возобновлении турнира претендентов в Екатеринбурге после изучения эпидемиологической ситуации. Об этом ТАСС сообщили в FIDE.

Во вторник президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский сообщил ТАСС, что турнир претендентов в Екатеринбурге, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте, возобновится 28 октября. Планируется, что соревнования завершатся 11 ноября.