FIDE возобновит турнир претендентов, если сочтет эпидемиологическую ситуацию безопасной

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация шахмат (FIDE) примет решение о возобновлении турнира претендентов в Екатеринбурге после изучения эпидемиологической ситуации. Об этом ТАСС сообщили в FIDE.
Во вторник президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский сообщил ТАСС, что турнир претендентов в Екатеринбурге, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте, возобновится 28 октября. Планируется, что соревнования завершатся 11 ноября.
"Мы подтверждаем, что направили запрос Федерации шахмат Свердловской области по поводу возможного продолжения турнира с 28 октября, однако утверждать о возобновлении турнира как состоявшемся факте еще преждевременно, - сообщили в FIDE. - Как отмечено в запросе FIDE, возобновление возможно при условии стабильной и безопасной для игроков эпидемиологической ситуации. Сейчас осуществляется подготовительная работа, изучение действующей нормативной базы для проведения турнира и эпидемиологической ситуации, после чего будет принято окончательное решение".
Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5). Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.