Летний чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдет без зрителей

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона.

Логинов перед летним чемпионатом России по биатлону проведет сбор в Тюмени

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Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Тюмени с 17 по 22 сентября. В соревнованиях должны выступить ведущие биатлонисты страны.

"Летний чемпионат России пройдет без зрителей, этого требует регламент проведения соревнований, - сообщили в федерации. - На объект будут допущены только аккредитованные лица".

В рамках летнего чемпионата России пройдут индивидуальные и спринтерские гонки и эстафеты.

Российские биатлонисты должны начать выступление на международной арене в конце ноября.