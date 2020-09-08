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Футбол в России

Анохин отметил усилия РФС в решении вопроса о старте сезона в молодежном первенстве и ЮФЛ

РФС во вторник объявил о том, что новый сезон в молодежном первенстве стартует 11 сентября, а первые игры ЮФЛ состоятся 19 сентября
Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) проделал большую работу для того, чтобы новый сезон в молодежном первенстве и Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) стартовал. Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

РФС во вторник объявил о том, что новый сезон в молодежном первенстве стартует 11 сентября, а первые игры ЮФЛ состоятся 19 сентября. В новом сезоне Юношеская футбольная лига будет расширена до двух возрастных дивизионов, в каждом из них сыграют по 14 команд.

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"Мы очень рады тому, что стартуют молодежное первенство и Юношеская футбольная лига, - сказал Анохин. - Хотел бы поблагодарить Роспотребнадзор, и федеральный, и всех регионов, где будут проходить соревнования, за активную и конкретную работу, и, конечно же, Российский футбольный союз, который сделал титанический шаг в продвижении ЮФЛ и решении вопроса о начале этих соревнований".

"Безусловно, все мы из-за пандемии изменили образ жизни и хотим жить так, как нам нужно, хотим развивать футбол в нашей стране. Поэтому, конечно же, это важный шаг. Расслабляться нельзя - болезнь и опасность заражения никуда не отступили, поэтому мы должны отнестись ответственно и понимать, что в каждом матче нужно выполнять все нормы Роспотребнадзора", - добавил член исполкома РФС.

Также Анохин, который является президентом Московской федерации футбола, отметил, что у столичных клубов на старте сезона в ЮФЛ может быть преимущество. "Москва, пользуясь хорошей эпидемиологической обстановкой, начала детско-юношеские соревнования, и ряд команд, которые будут выступать в ЮФЛ, начали играть в клубной лиге чемпионата Москвы. Поэтому, думаю, московские команды будут чуточку лучше готовы. Очень интересно будет поиграть с командами из регионов", - добавил собеседник агентства.

В молодежном первенстве, которое проводится совместно с Российской премьер-лигой, теперь будут участвовать не только дубли клубов РПЛ, но и четыре академии ЮФЛ. Команды будут разделены на две группы по 10 команд, так они сыграют в два круга, после чего состоится финальный турнир: по пять лучших команд из групп определят победителя турнира, а пять худших команд групп распределят места с 11 по 20. "Новый формат молодежного первенства очень интересен - посмотрим, как академии без профессиональных клубов смогут конкурировать в нашем молодежном первенстве", - отметил Анохин.

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Футбол в России
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