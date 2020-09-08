Reuters: организаторы Игр в Токио пока не продлили контракты со своими спонсорами

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет "Токио-2020" пока не продлил контракты со своими спонсорами, срок действия которых завершается в конце текущего года. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, некоторые спонсоры сомневаются в рентабельности продления контрактов, осуществление которого потребует дополнительных взносов. Помимо этого, ряд компаний, которые ранее заключили контракты, уже столкнулись с финансовыми трудностями из-за распространения нового коронавируса. Между тем отказ от дальнейшей поддержки Игр может нанести ущерб имиджу спонсоров, что затрудняет принятие ими окончательное решения, отмечает Reuters.

Согласно информации агентства, организаторы Игр ранее смогли привлечь $3,1 млрд, полученных от японских компаний.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.