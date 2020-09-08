Прядкин: новый формат молодежного первенства должен повысить интерес к турниру

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новый формат молодежного первенства России по футболу должен повысить интерес к турниру. Такое мнение высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Российский футбольный союз (РФС) во вторник объявил о том, что новый сезон в молодежном первенстве стартует 11 сентября. В турнире помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги сыграют четыре команды академий из Юношеской футбольной лиги. Клубы на первом этапе будут разделены на две группы по 10 команд, на втором этапе по пять лучших команд каждой группы разыграют места с первого по 10-е, пять худших - с 11-го по 20-е.

"Я очень рад, что стартует молодежное первенство, - сказал Прядкин. - Совместно с РФС мы проделали большую работу, чтобы получить разрешение на старт в условиях ограничений из-за коронавируса. Хочется поблагодарить и Роспотребнадзор, который согласовал проведение турнира".

"Новый формат молодежного первенства должен повысить интерес к турниру и создать лучшие условия для подготовки резерва, - подчеркнул президент РПЛ. - Это долгосрочный проект, поэтому мы будем работать над коммерческой, маркетинговой и коммуникационной программами первенства, чтобы оно было интересно и болельщикам, и спонсорам".

Сезон-2019/20 в молодежном первенстве не был доигран из-за пандемии коронавируса. По итогам 22 туров из 30 запланированных победителем турнира было признано московское "Динамо".