Генсек Латвийской федерации хоккея надеется, что ситуация в Минске перед ЧМ нормализуется

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс надеется, что ситуация в Минске со временем нормализуется и это позволит провести в Белоруссии чемпионат мира. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее латвийский портал Skaties сообщил о том, что правительство страны направило письмо в Международную федерацию хоккея, в котором уведомило об отзыве гарантий проведения турнира, если часть матчей пройдет в Минске. В белорусской столице продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов.

"Турнир в первую очередь проводится для спортсменов, и если по каким-то причинам он там не пройдет, будут потеряны эмоции, наказаны болельщики. Они тут ни при чем, так как заслужили чемпионат мира. Болельщики в обеих странах любят и ценят хоккей, и почему они должны быть наказаны? Мы очень надеемся, что через какой-то промежуток времени ситуация успокоится, еще впереди восемь месяцев", - отметил Козиолс.

"Надо признать, что ситуация там непростая, продолжаются демонстрации. Не хочу вникать, кто там прав. Я всем говорю и повторяю, что мы хотим проводить чемпионат мира с белорусскими коллегами", - добавил он.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сборная России все матчи группового этапа должна провести в столице Белоруссии.