РФС засчитал брянскому "Динамо" техническое поражение за неявку на игру со "Спартаком-2"

Встреча между брянским "Динамо" и "Спартаком-2" была отменена из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом в команде хозяев. Матч должен был состояться в Брянске 5 сентября. 7 сентября ФНЛ сообщила, что встреча восьмого тура между брянским "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком", запланированная на 9 сентября, также не состоится.

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал брянскому "Динамо" техническое поражение за неявку на матч седьмого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Спартака-2". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"КДК РФС принял решение о присуждении поражения брянскому "Динамо" со счетом 0:3 в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условий проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв", - сказал Григорьянц.

Брянское "Динамо" набрало 12 очков после семи матчей и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. "Спартак-2", в активе которого теперь 16 очков, располагается на второй строчке. "Нефтехимик" после семи игр набрал 14 очков, команда занимает третью строчку.