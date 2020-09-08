Чемпионы Европы Синицина и Кацалапов не выступят в контрольных прокатах сборной России

ТАСС, 8 сентября. Чемпионы Европы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, пропустят контрольные прокаты сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Синицина и Кацалапов завоевали золотые медали чемпионата Европы 2020 года. Также они являются серебряными призерами чемпионата мира 2019 года.

Кроме того, в контрольных прокатах не примут участия призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, чемпион Европы Дмитрий Алиев и серебряный призер европейского первенства Артур Даниелян. Все спортсмены по причине травм не приехали на сбор фигуристов в Новогорске.

Контрольные прокаты пройдут 12-13 сентября во дворце спорта "Мегаспорт".