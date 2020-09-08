Олег Матыцин посетит матч КХЛ "Спартак" - "Салават Юлаев"

Матч пройдет 9 сентября на московской арене "Парк легенд" и начнется в 19:30 мск. Болельщикам, пришедшим на матч, будет вручена брендированная защитная маска с логотипами федерального проекта "Спорт - норма жизни" и ХК "Спартак".

ТАСС, 8 сентября. Министр спорта РФ Олег Матыцин посетит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и уфимским "Салаватом Юлаевым", который пройдет при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время матча Матыцин объявит, что новым послом федерального проекта "Спорт - норма жизни" станет капитан сборной России по следж-хоккею, серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2014 года Дмитрий Лисов. В августе первым послом проекта стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" направлен на обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, развитие массового спорта, подготовку спортивного резерва, совершенствование спортивной инфраструктуры. К 2030 году количество россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 70% от всего населения страны.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов. Помимо "Спорт - норма жизни", он также включает проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.