{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по легкой атлетике

Метательница диска Строкова стала первой победительницей чемпионата России в Челябинске

Второе место заняла Наталья Широбокова, третье - Елена Панова
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Метательница диска Екатерина Строкова стала обладательницей первой золотой медали стартовавшего во вторник в Челябинске чемпионата России по легкой атлетике. Спортсменка в лучшей попытке метнула снаряд на 63,90 метра.

Второе место заняла Наталья Широбокова (61,52), третье - Елена Панова (59,25).

Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Вэлери Аллман (70,15), Европы - хорватке Сандре Перкович (65,93).

Всего на чемпионате России по легкой атлетике будет разыграно 40 комплектов наград. Турнир завершится 11 сентября.

Теги
Чемпионат России по легкой атлетике
Старт хоккейной Лиги чемпионов перенесен на 17 ноября
Решение было принято во время внеочередной видеоконференции руководства турнира во вторник
Читать полностью