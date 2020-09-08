Метательница диска Строкова стала первой победительницей чемпионата России в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Метательница диска Екатерина Строкова стала обладательницей первой золотой медали стартовавшего во вторник в Челябинске чемпионата России по легкой атлетике. Спортсменка в лучшей попытке метнула снаряд на 63,90 метра.

Второе место заняла Наталья Широбокова (61,52), третье - Елена Панова (59,25).

Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Вэлери Аллман (70,15), Европы - хорватке Сандре Перкович (65,93).

Всего на чемпионате России по легкой атлетике будет разыграно 40 комплектов наград. Турнир завершится 11 сентября.