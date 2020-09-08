МФК "Спартак" в экстренном порядке формирует состав команды после заявки в Высшую лигу

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Московский мини-футбольный клуб "Спартак", который в новом сезоне Париматч - Высшей лиги займет место снявшейся с чемпионата якутской "Зари", в экстренном порядке занимается формированием состава. Об этом ТАСС рассказал президент столичного клуба Владимир Смирнов.

В понедельник Ассоциация мини-футбола России сообщила о том, что "Заря" не сыграет в сезоне-2020/21 Западной конференции Высшей лиги, ее заменит "Спартак". Клуб из Якутии не сможет выступить во втором по силе дивизионе чемпионата России в связи ограничениями, введенными в регионе из-за пандемии коронавируса. Столичный клуб в прошлом сезоне выступал в Высшей лиге, но после семи туров команда снялась с турнира. Причины данного решения не уточнялись.

"Все произошло неожиданно, еще неделю назад планов об участии в Высшей лиге у нас не было, - сказал Смирнов. - В связи со снятием якутской "Зари" образовалось вакантное место, федерация мини-футбола связалась с нами, предложила принять участие в этом сезоне. Сейчас в экстренном порядке набираем состав, проходим заявочную кампанию, уже в эту пятницу должны играть на Кубок [России] в Ростове-на-Дону".

"О планах рано говорить, пока собираем команду с листа, без предсезонки, до первого матча успеем только несколько тренировок провести, будем уже по ходу втягиваться в сезон. Главное, будем стараться радовать болельщиков игрой и результатами. Готовит команду главный тренер Сергей Абрамов", - добавил президент клуба.

Первые матчи сезона-2020/21 "Спартак" проведет 11 и 12 сентября. В рамках первого этапа Кубка России красно-белые в Ростове-на-Дону сыграют с командами "Ростов" и "Спартак-Донецк".

МФК "Спартак" был создан в 1992 году, с 1993 по 2007 год клуб выступал в элитном дивизионе чемпионата России. В 2007 году из-за финансовых проблем клуб перешел в Высшую лигу и стал победителем сезона-2007/08, но в 2008-м не смог продолжить существование из-за отказа в финансировании. В 2013 году клуб был возрожден и занял первое место в Высшей лиге сезона-2013/14, завоевав путевку в Суперлигу, но вновь отказался от выступления в ней спустя год из-за финансовых проблем. "Спартак" является чемпионом России 2001 года, а также двукратным серебряным (1995, 2000) и двукратным бронзовым призером (1999, 2002) турнира.