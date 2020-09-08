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Фигурное катание

Фигуристка Степанова 10 сентября отправится в Германию для лечения травмы спины

Ранее стало известно, что Степанова и Букин не выступят на контрольных прокатах сборной России
Александра Степанова и Иван Букин EPA-EFE/ROBERTO BREGANI
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду, 10 сентября отправится в Германию для лечения травмы спины. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки и ее партнера Ивана Букина Ирина Жук.

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Ранее стало известно, что Степанова и Букин не выступят на контрольных прокатах сборной России.

"Сашу беспокоит старая травма спины, нужно делать новый укол, - сказала Жук. - Мы решили не рисковать - делать будем в Германии, у того же доктора, что и год назад. Спасибо федерации, которая помогла с этой поездкой, она улетает 10 сентября, 11-го уже обратно. Если даст Бог и все будет хорошо, сразу же вернется к тренировкам, как было и в прошлом году, тогда ей это хорошо помогло".

Также Жук отметила, что ее подопечные Софья Шевченко и Игорь Еременко выступят на контрольных прокатах, которые пройдут 12-13 сентября во дворце спорта "Мегаспорт".

На счету Степановой и Букина серебряная и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов России.

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