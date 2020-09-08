Футболист сборной Англии Гринвуд извинился за нарушения санитарных мер

ТАСС, 8 сентября. Нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд принес извинения за нарушения санитарных мер по профилактике распространения коронавируса. Его комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

В понедельник стало известно, что Гринвуд и полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден досрочно покинули расположение сборной Англии из-за нарушений санитарных мер.

"С моей стороны было безответственно нарушить протоколы COVID-19, которые существуют для защиты игроков, персонала и общественности, - сказал Гринвуд. - В частности, я хочу извиниться перед [главным тренером сборной Англии] Гаретом Саутгейтом за то, что подвел его, в то время как он оказал мне большое доверие. Игра за сборную Англии была одним из самых значимых моментов в моей жизни, и в этой огромной ошибке я должен винить только себя. Я обещаю своей семье, болельщикам "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, что я извлеку урок из этого инцидента".

8 сентября сборная Англии встретится на выезде с командой Дании в матче второго тура группы 2 лиги А. В первом матче англичане победили на выезде сборную Исландии (1:0).