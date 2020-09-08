Работа общественного транспорта в дни проведения этапа "Формулы-1" в Сочи будет усилена

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Работа общественного транспорта будет усилена в Сочи во время проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет на курорте с 24 по 27 сентября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

"Работа общественного транспорта во время проведения гонок "Формулы-1" в Сочи будет усилена. Российский этап чемпионата мира и автомобильные гонки поддержки пройдут на курорте с 24 по 27 сентября в формате четырехдневного фестиваля. В этот период для удобства зрителей будет увеличено число подвижного состава", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 26 и 27 сентября в период с 16:00 до 22:00 количество автобусов на линии увеличат до 125 единиц, интервал движения составит семь минут. Также ранее в пресс-службе сообщали, что в дни этапа подготовят дополнительные электропоезда "Ласточки". Предварительная продажа проездных документов на пригородные поезда по маршрутам Сочинского участка к месту проведения мероприятия и обратно открыта.

Этап в Сочи пройдет в присутствии зрителей, такое решение было принято после согласования со всеми заинтересованными сторонами - правительством РФ, руководством "Формулы-1" и организаторами этапа. Гран-при России проводится с 2014 года, контракт на проведение гонки в Сочи рассчитан до 2025 года.