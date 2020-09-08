"Спартак" и "Родина" сыграют в Кубке России по футболу на "Открытие-Арене" 16 сентября

4 сентября в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России, по итогам которой в одну группу попали "Спартак", "Родина" и красноярский "Енисей". "Родина" и "Енисей" принимают своих соперников на стадионах "Янтарь" в Москве и "Центральный" в Красноярске соответственно. 6 сентября генеральный директор "Родины" Константин Архипов сообщил ТАСС о том, что его клуб договорился со "Спартаком" о проведении очной встречи с красно-белыми на "Открытие-Арене".

Кубок России впервые проводится в таком формате в сезоне-2020/21; согласно ему вместо стадии 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.

Если команды на групповом этапе не смогут определить победителя в основное время матча, то назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти - два, за поражение в серии пенальти - одно, за поражение в основное время очков не начисляется. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, играющие в еврокубках, - санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо".