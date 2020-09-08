IIHF в случае получения письма от властей Латвии по ЧМ обсудит его на совете 17 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) в случае получения письма от правительства Латвии по поводу чемпионата мира 2021 года обсудит его на совете организации 17 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

В августе премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что власти республики начнут переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов. 7 сентября латвийский портал Skaties опубликовал текст письма, в котором правительство Латвии обратилось в международную федерацию. В нем отмечалось, что "если ситуация в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии отзовет гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года".

"Мы все еще ждем официального письма от правительства и рассчитываем получить его до заседания совета IIHF, который состоится 17 сентября. Если получим, то обсудим его во время совета", - сообщили ТАСС в пресс-службе IIHF.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. Сборная России все матчи предварительного этапа должна провести в столице Белоруссии.