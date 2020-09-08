Старт хоккейной Лиги чемпионов перенесен на 17 ноября

ТАСС, 8 сентября. Начало хоккейной Лиги чемпионов сезона-2020/21 перенесено с октября на 17 ноября в связи с неопределенностью, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Решение было принято во время внеочередной видеоконференции руководства турнира во вторник. Изначально старт Лиги чемпионов был запланирован на 3 сентября, но позднее было объявлено о переносе начала турнира на 6 октября. В следующем сезоне в турнире не будет группового этапа, команды начнут борьбу с 1/16 финала.

В турнире выступают 32 команды из 13 стран Европы, среди участников нет российских клубов. Российские клубы принимали участие в Лиге чемпионов один раз: в сезоне-2008/09 в соревновании сыграли уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург", который в финальном противостоянии из двух матчей уступил швейцарскому "Цюриху". Победителем первого сезона возобновленного турнира в 2015 году стал шведский "Лулео", в 2018 году соревнования выиграл финский ЮИП. В остальные годы победителем Лиги чемпионов становилась шведская "Фрёлунда", выиграв турнир четыре раза.