Тамбовская область в полном объеме выполнила бюджетные обязательства перед ФК "Тамбов"

ТАМБОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Администрация Тамбовской области в полном объеме выполнила бюджетные обязательства перед "Тамбовом" по итогам сезона-2019/20, профинансировав футбольный клуб на 588 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

Ранее генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила ТАСС о том, что футболисты клуба написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. По данным газеты "Спорт-Экспресс", игроки намерены не выйти на поле в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" 12 сентября, если образовавшаяся за несколько месяцев задолженность не будет погашена.

"На сезон-2019/20 руководство клуба подготовило смету расходов на сумму 782,6 млн рублей, она была утверждена. Из общей суммы большую часть, 450 млн рублей, составляли средства бюджета Тамбовской области, оставшиеся 332,6 млн рублей - собственные доходы указанной НКО. Фактически по итогам сезона 2019/20 "Тамбов" получил из бюджета Тамбовской области финансирование в размере 588 млн рублей. Размер собственных доходов клуба составил 192,1 млн рублей. Таким образом, бюджетные обязательства области перед "Тамбовом" выполнены в полном объеме", - сообщил Белоусов.

Кроме того, он отметил, что официальных писем от футбольного клуба по поводу задержек зарплаты на имя губернатора не поступало. "Тамбов" после шести игр занимает 14-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.