Атаманенко вернулся на пост коммерческого директора футбольного клуба "Спартак"

ТАСС, 8 сентября. Александр Атаманенко занял пост коммерческого директора московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Атаманенко занимал пост коммерческого директора "Спартака" с 2014 года по август 2019 года. Сообщается, что за время его работы "Спартак" увеличил доходы от продажи билетов на 82,75%, абонементов - на 96,85%, лож - на 63,10%, спонсорских и рекламных контрактов - на 60,34%, сдачи арены в аренду - на 67,36%, торговых операций - на 101,65%. До работы в "Спартаке" Атаманенко в течение шести лет занимал пост генерального директора стадиона донецкого "Шахтера" ("Донбасс-Арена").

После шести туров чемпионата России "Спартак" возглавляет турнирную таблицу с 14 очками.