Сидорова не изменит решения завершить сезон в случае получения нейтрального статуса

Сидорова победила на чемпионате России в Челябинске с результатом 4,70 метра. Две недели назад она заявила журналистам, что этот турнир станет для нее последним в этом году.

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Чемпионка России 2020 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не изменит своего решения уйти в отпуск даже в том случае, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оперативно предоставит спортсменке нейтральный статус. Об этом Сидорова сообщила журналистам.

"Все, мне больше не хочется выступать в этом сезоне, теперь мне хочется только отдыха. Я ненавижу прыгать, когда нахожусь не в лучшей форме и все намного тяжелее дается. Лучше взять перерыв, потренироваться, набрать хорошую форму, а потом снова начать соревноваться", - сказала спортсменка.

На вопрос, изменит ли она свои планы уйти в отпуск в случае, если международная федерация в ближайшее время даст ей допуск, Сидорова ответила отрицательно: "Я скажу в ответ, что нахожусь в отпуске, начну прыгать зимой. Я вообще не люблю все эти гипотетические "если", мы уже приняли с тренером решение, что чемпионат России - это последний старт, а эти дергания туда-сюда ни к чему хорошему обычно не приводят. Не вижу смысла срываться в последний момент на какой-то турнир, да и я не вижу сейчас никаких предпосылок к тому, что мы сейчас получим нейтральный статус".

"В июне, когда началась вся эта сильная заварушка (до 1 июля ВФЛА должна была выплатить штраф в World Athletics - прим. ТАСС), на меня это сильно давило, но потом я не особо задумывалась и уже смирилась с тем, что международного сезона не будет. Но форму мне не удалось набрать в том числе потому, что мы мало тренировок сделали и мало соревновались, а я не могу набрать форму без прыжковых тренировок. Я очень надеюсь, что после отдыха будет все очень хорошо. Буду нормально тренироваться и потом зимой получу возможность выступать на международных стартах", - отметила Сидорова.

Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics легкоатлеты страны могут выступать на зарубежных соревнованиях только в нейтральном статусе. В настоящее время таким статусом не обладает ни один спортсмен.