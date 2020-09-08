Фигурист Алиев прошел лечение в Германии и может выйти на лед в понедельник

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев прошел лечение в Германии и рассчитывает выйти на лед в понедельник . Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

Во вторник стало известно, что Алиев из-за травмы не сможет принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 12-13 сентября во дворце спорта "Мегаспорт".

"Дима пропускает прокаты, поскольку усилилась боль в нижней части спины, которая переходит чуть ниже - в правый тазобедренный сустав, - сказал Рукавицын. - До этого было сделано обследование, она показывало, что есть воспалительный процесс. Мы проходили определенное медикаментозное лечение, но боль потихоньку усиливалась, на одной из тренировок была ее острая фаза. Конечно, после этого мы прошли еще более скрупулезное обследование, которое показало - суставами надо заниматься".

"Я сообщил об этом в Федерацию фигурного катания на коньках России и получил добро на обследование и лечение в Германии, за что очень благодарен и ей, и Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Он прошел быстрое обследование, на фоне того, что он привез туда огромное количество обследований, которые мы прошли в Санкт-Петербурге, картина была дополнена исследованиями в Германии, были сделаны два укола, прогнозы хорошие. Надеюсь, в понедельник мы попробуем выйти на лед и уже будет понятно, насколько быстро мы выйдем в рабочий тренировочный процесс", - отметил специалист.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года, также он выигрывал серебро европейского первенства в 2018 году.