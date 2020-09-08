Хованцев оставил пост администратора сборной России по биатлону по просьбе Майгурова

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Анатолий Хованцев оставил пост администратора тренировочного процесса сборной России по просьбе нового президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова. Об этом Хованцев рассказал ТАСС.

Министерство спорта России на днях внесло изменения в список сборной России по биатлону на сезон-2020/21, в частности, исключив из него Хованцева. Он числился администратором тренировочного процесса последние три месяца, однако фактически не принимал участия в работе с командой.

"От Майгурова я получил предложение написать заявление [об увольнении] по собственному желанию, сейчас это произошло официально", - сказал Хованцев.

Бывший главный тренер сборной России понимал, что после смены руководства СБР ему не найдется места в сборной. "Я же не выступал против Владимира Драчева", - заметил он.

Хованцев был внесен в список сборной незадолго до решения бывшего президента СБР Драчева оставить пост главы федерации. В середине июля на его место был избран Майгуров, который вместе с большинством членов правления СБР весной выступал за перестановки в тренерском штабе сборной России. Разногласия по вопросу его формирования усугубили управленческий кризис в СБР, который в итоге привел к смене его руководства.

Хованцев возглавил сборную два года назад, после избрания Драчева президентом СБР. Пост главного тренера он оставил после минувшего сезона. Эта должность осталась вакантной до конца августа, новым главным тренером сборной был назначен Валерий Польховский.