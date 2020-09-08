Газизов: ФК "Спартак" поставил перед Атаманенко задачу по привлечению инвестиций

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Задача по привлечению инвестиций поставлена перед новым коммерческим директором футбольного клуба "Спартак" Александром Атаманенко. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Спартак" во вторник объявил о возвращении Атаманенко на пост коммерческого директора. Ранее он работал в клубе на этой должности с 2014 по 2019 год.

"Атаманенко приступил к работе в понедельник, - сказал Газизов. - Это серьезный специалист, уже проявил себя в должности коммерческого директора. Он знает свои цели, не хотел бы распространяться".

"Его цели - большой объем работы, привлечение инвестиций и, самое главное, выход на определенный коммерческий доход", - добавил гендиректор "Спартака", не став уточнять, каких именно показателей должен достигнуть вернувшийся в клуб Атаманенко.

Атаманенко за пять лет работы в "Спартаке" наладил коммерческую деятельность клуба после переезда на собственный стадион - "Открытие-Арену". В этот период красно-белым удалось увеличить доходы от билетного бизнеса - на 82,75%, от продажи абонементов - на 96,85%, от лицензирования - на 331,04%, от телеправ - на 372,31%, от торговых операций - на 101,65%.

После шести туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков. В седьмом туре красно-белые на выезде 13 сентября сыграют с ЦСКА.