"Кузбасс" пропустит Кубок России по хоккею с мячом из-за заражения игроков коронавирусом

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у нескольких ведущих игроков кемеровского клуба "Кузбасс", руководство приняло решение отказаться от участия в первом этапе Кубка России по хоккею с мячом. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус.

"Сегодня перед отъездом [на этап Кубка России] было запланировано обследование, и оно показало у нескольких игроков наличие коронавируса. Руководство клуба приняло решение не принимать участия в Кубке России, так как основные игроки подхватили коронавирус. Руководство уведомило об этом федерацию и меня", - сказал Мяус, не уточнив, у скольких игроков подтвердилось заражение.

Первый этап Кубка России по хоккею с мячом стартует 11 сентября, матчи должны пройти в Иркутске и Ульяновске. Как сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России, заявки на участие в этапе подали 12 команд, среди которых и "Кузбасс".

"Кузбасс" основан в 1948 году. Трижды в истории клуб становился обладателем Кубка России, неоднократно признавался вице-чемпионом России и бронзовым призером национального чемпионата.