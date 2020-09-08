Гендиректор "Спартака" Газизов не захотел обсуждать назначение Казарцева на матч ФНЛ

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный арбитр матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Сочи" Василий Казарцев является таким же судьей, как и все остальные. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.
Казарцев не получал назначений на игры с 9 августа, тогда он работал на матче РПЛ "Спартак" - "Сочи". 7 сентября стало известно, что он обслужит игру девятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Балтикой" и "Велесом". Встреча пройдет 13 сентября в Калининграде.
"Он вернулся в ФНЛ, я бы не хотел комментировать это, - сказал Газизов. - Не хочу обсуждать этого арбитра. Мы слишком много про него говорим. Он такой же судья, как и все остальные".
"Лишний раз мне напоминаете. А зачем мне нервы портить?", - добавил гендиректор "Спартака".
О работе Василия Казарцева на матче "Спартак" - "Сочи"
Встреча "Спартак" - "Сочи" состоялась 9 августа, матч завершился со счетом 2:2, оба гола гости забили с пенальти. Казарцев был главным арбитром встречи, за систему видеоассистента рефери (VAR) Алексей Еськов. После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи, однако 12 августа он изменил решение, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли "Спартак" готов покинуть футбольное поле". В то время гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов
12 августа экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным, Еськов и Казарцев были приглашены для прохождения проверки на полиграфе. По итогам проверки РФС заявил, что оба арбитра успешно прошли ее, Казарцев был отстранен на неопределенный срок, в отношении Еськова санкций не последовало. По информации газеты "Спорт-Экспресс", в отношении Еськова должно было быть инициировано дополнительное расследование, так как тот не прошел проверку на полиграфе, издание утверждало, что существует вероятность пожизненного отстранения арбитра от профессиональной судейской деятельности.
3 сентября журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале привел комментарий председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, который заявил об отстранении Казарцева от судейства до 10 октября. После этого арбитр должен был до конца года работать на матчах ФНЛ, а в 2021 году на основании качества его работы принималось бы решение о возвращении в РПЛ.