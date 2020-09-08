Гендиректор "Спартака" Газизов не захотел обсуждать назначение Казарцева на матч ФНЛ

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный арбитр матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Сочи" Василий Казарцев является таким же судьей, как и все остальные. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

Казарцев не получал назначений на игры с 9 августа, тогда он работал на матче РПЛ "Спартак" - "Сочи". 7 сентября стало известно, что он обслужит игру девятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Балтикой" и "Велесом". Встреча пройдет 13 сентября в Калининграде.

"Он вернулся в ФНЛ, я бы не хотел комментировать это, - сказал Газизов. - Не хочу обсуждать этого арбитра. Мы слишком много про него говорим. Он такой же судья, как и все остальные".

"Лишний раз мне напоминаете. А зачем мне нервы портить?", - добавил гендиректор "Спартака".

О работе Василия Казарцева на матче "Спартак" - "Сочи"

Встреча "Спартак" - "Сочи" состоялась 9 августа, матч завершился со счетом 2:2, оба гола гости забили с пенальти. Казарцев был главным арбитром встречи, за систему видеоассистента рефери (VAR) Алексей Еськов. После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи, однако 12 августа он изменил решение, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли "Спартак" готов покинуть футбольное поле". В то время гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов