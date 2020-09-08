Призер ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Шубенков стал трехкратным чемпионом России

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков одержал победу на чемпионате России по легкой атлетике, который стартовал во вторник в Челябинске. Спортсмен из Барнаула пробежал дистанцию за 13,31 секунды.

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Для 29-летнего Шубенкова золото чемпионата России стало третьим в карьере. Ранее он побеждал на летних национальных первенствах в 2013 и 2016 годах.

Второе место в Челябинске занял Константин Шабанов (13,69), третье - его брат Филипп (13,91). Лучший результат сезона в мире принадлежит испанцу Орландо Ортеге (13,11). Он был установлен 14 августа на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Кубок России, который проходил в Брянске в конце августа, был для Шубенкова первым стартом в 2020 году. Тогда он победил с результатом 13,39.

Шубенков - чемпион мира 2015 года, на мировом первенстве - 2019 он стал вторым, пробежав 110 метров с барьерами за 13,15. Победу тогда одержал американец Грант Холлоуэй (13,10).