ACA оставила в силе результат боя между Вартаняном и Коковым

МОСКВА, 8 сентября . /ТАСС/. Организация Absolute Championship Akhmat (ACA) оставила в силе победу Эдуарда Вартаняна над Мухамедом Коковым. Об этом ТАСС сообщили в ACA.

Ранее один из руководителей ACA Майрбек Хасиев заявил о необходимости аннулировать результат боя. Судьи изначально отдали победу Вартаняну.

ACA опубликовала заключение атлетической комиссии по бою Коков - Вартанян.

"В понедельник состоялось онлайн-заседание атлетической комиссии ACA, на повестке которого было принятие окончательного решения по бою Коков-Вартанян, который состоялся 5 сентября на турнире АСА 110. В результате заседания комиссия, состоящая из пяти международных судей-экспертов во главе с Хербом Дином, провела подробный анализ боя и судейских оценок. В ходе заседания было отмечено, что бой был очень равным и сложным для судейства, но все же, согласно действующим правилам Unifight rules, бой с минимальным преимуществом был в пользу Вартаняна", - говорится в заявлении.

"Согласно рекомендациям атлетической комиссии ACA, судейский вердикт, по которому Эдуард Вартанян был признан победителем, стоит считать обоснованным", - отмечается в тексте.