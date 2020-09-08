Барьерист Шубенков признался, что чувствовал себя в финале чемпионата России новичком

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Чемпион России 2020 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков недоволен своим результатом. В беседе с журналистами он объяснил свой небыстрый бег излишним волнением, которое обычно присуще неопытным спортсменам.

Призер ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Шубенков стал трехкратным чемпионом России

29-летний Шубенков одержал победу с результатом 13,31 секунды. Чемпионат России в Челябинске стал для него вторым стартом в 2020 году. В конце августа на Кубке России в Брянске он победил, пробежав за 13,39 секунды.

"Я недоволен сегодняшним результатом. Просто я давно не соревновался и приехал в Челябинск, как новичок. Сегодня я переволновался, а, может быть, меня тренер сегодня перенастроил", - сказал Шубенков.

"В итоге я сегодня сделал ровно то, что не надо было делать. В начале я реально много наошибался, как будто реально первый раз на соревнования приехал. Результат сегодня должен был быть другой", - считает чемпион мира 2015 года.

На чемпионате мира - 2019 Шубенков стал серебряным призером.