Шубенков выступит на командном чемпионате РФ, если не получит допуск от World Athletics

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков намерен выступить на командном чемпионате России в Сочи в случае, если не получит к тому времени от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) допуск на зарубежные старты. Об этом Шубенков сообщил журналистам.

Шубенков во вторник одержал победу с результатом 13,31 секунды на чемпионате России в Челябинске. Этот турнир стал для него вторым стартом в 2020 году. В конце августа на Кубке России в Брянске он победил, пробежав за 13,39 секунды.