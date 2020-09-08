Шубенков выступит на командном чемпионате РФ, если не получит допуск от World Athletics

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков намерен выступить на командном чемпионате России в Сочи в случае, если не получит к тому времени от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) допуск на зарубежные старты. Об этом Шубенков сообщил журналистам.
Шубенков во вторник одержал победу с результатом 13,31 секунды на чемпионате России в Челябинске. Этот турнир стал для него вторым стартом в 2020 году. В конце августа на Кубке России в Брянске он победил, пробежав за 13,39 секунды.
"Я продолжаю надеяться, что получу еще в этом сезоне нейтральный статус. Что касается командного чемпионата России, то если к этому времени мне не дадут допуск, то я поеду в Сочи. И наоборот. Отдыхать я точно пока не собираюсь", - сказал Шубенков.
Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics легкоатлеты страны могут выступать на зарубежных соревнованиях только в нейтральном статусе. В настоящее время таким статусом не обладает ни один спортсмен.
Командный чемпионат России в Сочи пройдет с 19 по 20 сентября.