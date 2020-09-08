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Чемпионат России по легкой атлетике

Шубенков выступит на командном чемпионате РФ, если не получит допуск от World Athletics

Турнир пройдет с 19 по 20 сентября в Сочи

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков намерен выступить на командном чемпионате России в Сочи в случае, если не получит к тому времени от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) допуск на зарубежные старты. Об этом Шубенков сообщил журналистам.

Шубенков во вторник одержал победу с результатом 13,31 секунды на чемпионате России в Челябинске. Этот турнир стал для него вторым стартом в 2020 году. В конце августа на Кубке России в Брянске он победил, пробежав за 13,39 секунды.

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"Я продолжаю надеяться, что получу еще в этом сезоне нейтральный статус. Что касается командного чемпионата России, то если к этому времени мне не дадут допуск, то я поеду в Сочи. И наоборот. Отдыхать я точно пока не собираюсь", - сказал Шубенков.

Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics легкоатлеты страны могут выступать на зарубежных соревнованиях только в нейтральном статусе. В настоящее время таким статусом не обладает ни один спортсмен.

Командный чемпионат России в Сочи пройдет с 19 по 20 сентября.

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Чемпионат России по легкой атлетике
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