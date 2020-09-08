Победительница молодежного ЧЕ-2019 в метании молота Палкина стала первой на чемпионате РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Победительница молодежного чемпионата Европы (до 23 лет) в метании молота Софья Палкина заняла первое место на чемпионате России, который стартовал во вторник в Челябинске. Спортсменка в лучшей попытке показала результат 70,86 метра.

Второе место заняла Елизавета Царева (67,03), третье - Алена Лысенко (63,12). Лучший результат сезона в мире принадлежит представительнице Белоруссии Ганне Малыщук (75,45), он был установлен 20 февраля на турнире в Минске.

Палкина выиграла молодежный чемпионат Европы - 2019 в шведском Евле с результатом 71,08 метра. На взрослом чемпионате России, который проходил в июле 2019 года в Чебоксарах, она была второй после Царевой (69,33 против 71,94).