{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по легкой атлетике

Победительница молодежного ЧЕ-2019 в метании молота Палкина стала первой на чемпионате РФ

Второе место заняла Елизавета Царева, третье - Алена Лысенко
Софья Палкина Егор Алеев/ТАСС
Описание
Софья Палкина
© Егор Алеев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Победительница молодежного чемпионата Европы (до 23 лет) в метании молота Софья Палкина заняла первое место на чемпионате России, который стартовал во вторник в Челябинске. Спортсменка в лучшей попытке показала результат 70,86 метра.

Второе место заняла Елизавета Царева (67,03), третье - Алена Лысенко (63,12). Лучший результат сезона в мире принадлежит представительнице Белоруссии Ганне Малыщук (75,45), он был установлен 20 февраля на турнире в Минске.

Палкина выиграла молодежный чемпионат Европы - 2019 в шведском Евле с результатом 71,08 метра. На взрослом чемпионате России, который проходил в июле 2019 года в Чебоксарах, она была второй после Царевой (69,33 против 71,94).

Теги
Чемпионат России по легкой атлетике
Тур де Франс
Ирландец Беннет выиграл десятый этап "Тур де Франс"
Вторым к финишу пришел австралиец Калеб Юэн, третьим - словак Петер Саган
Читать полностью