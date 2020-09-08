Рябинский: следующим соперником Поветкина станет Уайт, другие варианты не рассматриваются

МОСКВА, 8 сентября . /ТАСС/. Следующим соперником российского боксера Александра Поветкина будет британец Диллиан Уайт, другие кандидатуры не рассматриваются. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Мы остановились на Уайте, других соперников не рассматриваем", - сказал Рябинский. Он добавил, что дата боя еще не определена, по этому вопросу ведутся переговоры.

Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, бой прошел в августе в Великобритании. Позднее стороны объявили о необходимости проведения реванша. При этом соперником Поветкина мог стать украинец Александр Усик.

В активе 41-летнего Поветкина 39 боев, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью. В послужном списке 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом), два поражения.