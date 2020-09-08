Тренер юношеской сборной России Кержаков провел переговоры с клубом ФНЛ "Томь"

МОСКВА, 8 сентября /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольный клуб "Томь" проявил заинтересованность в услугах старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова. Об этом ТАСС рассказал 37-летний специалист.

7 сентября "Томь" объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера томского клуба был назначен Виктор Себелев. После семи туров первенства Футбольной национальной лиги "Томь" занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

"Разговор с представителями томского клуба у меня состоялся, - сказал Кержаков. - Больше ничего сказать не могу. У меня сейчас есть работа, я старший тренер юношеской сборной России, у нас еще будут игры в октябре".

Юношеская сборная России ведет подготовку к элитному раунду чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет). В октябре на мини-турнире во Франции россияне поспорят за выход в следующую стадию с командой хозяев, сборными Грузии и Шотландии.