Ирландец Беннет выиграл десятый этап "Тур де Франс"

Вторым к финишу пришел австралиец Калеб Юэн из команды Mitchelton-Scott, третьим - словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Россиянин Павел Сиваков, представляющий команду Ineos, финишировал 98-м (+5.25), Ильнур Закарин из CCC - 118-м (+5.25),

ТАСС, 8 сентября. Ирландец Сэм Беннет из команды Deceuninck-QuickStep выиграл десятый этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 168,5 км за 3 часа 35 минут 22 секунды.

В общем зачете по итогам десяти этапов лидерство удерживает словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo-Visma (42:15.23), вторым идет победитель "Тур де Франс" - 2019 колумбиец Эган Берналь из Ineos (+0.21), третьим - француз Гийом Мартен из Cofidis (+0.28). Закарин идет 32-м (+39.18), Сиваков занимает 163-е место (+2:47.02).

11-й этап протяженностью 167,5 км пройдет 9 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.