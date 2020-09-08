Отборочный турнир к ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ начнется в марте 2021 года

ТАСС, 8 сентября. Квалификационный турнир к чемпионату мира по футболу 2022 года в зоне КОНКАКАФ(Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) стартует в марте 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Проведение отборочного турнира, начало которого было запланировано на октябрь 2020 года, было отложено из-за пандемии коронавируса. По итогам переговоров ФИФА и КОНКАКАФ пришли к выводу о невозможности проведения квалификационного цикла в осенних окнах на матчи сборных (в октябре и ноябре), поэтому отбор к мировому первенству стартует в марте 2021 года. Точное расписание матчей будет сообщено позднее.

Чемпионат мира в 2022 году пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В отборочном турнире в зоне КОНКАКАФ участвуют 35 национальных команд, среди которых по итогам группового этапа будут разыграны три прямые путевки в финальную часть мирового первенства. Еще одна команда-участница определится по итогам стыковых матчей. Стыковые матчи решением ФИФА от 25 июня были перенесены с марта 2022 года на июнь того же года.