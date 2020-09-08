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Футбол в России
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ФК "Спартак" подаст апелляцию на решение комитета по этике РФС о наказании Федуна

Владелец московского клуба был оштрафован за высказывание о снятии команды с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги после матча первого тура с "Сочи"
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский "Спартак" подаст апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза, который оштрафовал владельца клуба Леонида Федуна за высказывание о снятии клуба с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

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Федун 9 августа после матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2) заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа владелец "Спартака" сообщил, что команда продолжит играть в чемпионате России, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле".

"Апелляцию подадим. Думаю, сделаем это завтра", - сказал Газизов.

2 сентября комитет по этике оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей.

В тот же день комитет оштрафовал председателя попечительского совета "Уфы" Ростислава Мурзагулова на 150 тыс. рублей за слова о том, что клуб готов сняться с чемпионата России и требование о том, чтобы судья матча четвертого тура "Уфа" - "Ростов" (0:1) Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе.

"Подавать апелляцию на это решение не буду", - сказал Мурзагулов ТАСС.

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