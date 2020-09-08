ФК "Динамо-Брянск", где был обнаружен коронавирус, сможет выйти из карантина 18 сентября

ТАСС, 8 сентября. Заражение коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждено у 11 игроков футбольного клуба "Динамо-Брянск", все члены команды отправлены на карантин до 17 сентября включительно. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза во вторник засчитал "Динамо" техническое поражение за неявку на матч седьмого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Спартака-2". Матч должен был состояться в Брянске 5 сентября. 7 сентября ФНЛ сообщила, что встреча восьмого тура между "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком", запланированная на 9 сентября, также не состоится.

"При подготовке к календарному матчу против команды "Спартак-2" все футболисты и тренерский штаб прошли тестирование на COVID-19. Результаты, которые пришли на следующий день, показали наличие заражения у 11 игроков. Постановлением врио главного санитарного врача был введен запрет на проведение тренировок и футбольных матчей", - говорится в сообщении клуба.

Все игроки клуба отправлены на карантин до 17 сентября включительно. "Все динамовцы постоянно находятся под наблюдением врачей. Отметим, что симптомы заболевания выявлены только у двух игроков нашей команды, остальные переносят COVID-19 бессимптомно и в любой момент готовы приступить к тренировочному процессу", - отметили в пресс-службе. Сообщается, что по результатам повторного тестирования новых случаев заражения не выявлено.

"Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 12 очков. Согласно календарю, в матче девятого тура "Динамо" должно сыграть в гостях против владикавказской "Алании" 13 сентября, в десятом туре - дома против ивановского "Текстильщика" 19 сентября.