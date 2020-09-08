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US Open

Теннисистка Дженнифер Брэди стала первой полуфиналисткой US Open

В матче 1/4 финала американка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана
Дженнифер Брэди EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Дженнифер Брэди
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 8 сентября. Американская теннисистка Дженнифер Брэди обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в четвертьфинале US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Матч закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу 25-летней американки. В полуфинале она сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой (четвертый номер посева) и американкой Шелби Роджерс, матч которых пройдет в ночь на среду.

Брэди занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе одна победа на турнире WTA. Выход в полуфинал US Open является лучшим результатом в карьере теннисистки на турнирах серии Большого шлема.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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