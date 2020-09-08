Теннисистка Дженнифер Брэди стала первой полуфиналисткой US Open

Матч закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу 25-летней американки. В полуфинале она сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой (четвертый номер посева) и американкой Шелби Роджерс, матч которых пройдет в ночь на среду.

Брэди занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе одна победа на турнире WTA. Выход в полуфинал US Open является лучшим результатом в карьере теннисистки на турнирах серии Большого шлема.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.