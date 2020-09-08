Боксерский бой Артура Бетербиева и Адама Дайнеса официально подтвержден

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Поединок чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,38 кг Артура Бетербиева и немца Адама Дейнеса состоится 23 октября в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев 23 октября в Москве проведет бой с немцем Адамом Дайнесом", - сообщил собеседник агентства.

Изначально Бетербиев должен был провести поединок с китайцем Мэном Фаньлунем 28 марта в Канаде. Однако 17 марта было объявлено, что поединок перенесен на неопределенный срок, в середине июля сообщалось, что бой планируется на 25 сентября в Екатеринбурге, а затем он был перенесен в Москву на октябрь. Фаньлун отказался от поединка, новым соперником Бетербиева стал Дейнес.

В активе Дейнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.